شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الخميس 22 / 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت نادي الزمالك اليوم الخميس 22 / 7 / 2021، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، الزمالك يكثف مفاوضاته مع سموحة لضم حسام حسن، و أوناجم يغير خريطة تعاقدات الزمالك للموسم الجديد.

الزمالك يكثف مفاوضاته مع سموحة لضم حسام حسن

تكثف إدارة نادى الزمالك المفاوضات مع فرج عامر رئيس نادى سموحة، من أجل الوصول لاتفاق حول ضم القلعة البيضاء للمهاجم حسام حسن لاعب الفريق السكندرى والمعار لصفوف أهلي طرابلس الليبي.

أوناجم يغير خريطة تعاقدات الزمالك للموسم الجديد

أصبح مصير المغربي محمد أوناجم، لاعب الزمالك المعار إلى الوداد المغربي، غامضا في ظل تمسك الزمالك بعودته للفريق واستمراره في الموسم المقبل، بعد المستوى الذي قدمه مع الوداد هذا الموسم، وانتهي بتتويج الفريق المغربي ببطولة الدورى هذا الموسم.

كارتيرون يفاضل بين الجزيري ومروان حمدي لقيادة هجوم الزمالك أمام المحلة

يفاضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بين كل من سيف الجزيري ومروان حمدي مهاجما الفريق لاختيار احدهما لقيادة هجوم الزمالك خلال مباراة غزل المحلة المقرر لها 3 اغسطس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدوري.

فريق الزمالك يتابع مباراة مصر وإسبانيا من معسكر برج العرب

حرص لاعبو فريق الزمالك بالكامل والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على متابعة مباراة المنتخب الوطني الأوليمبي ونظيره الإسباني، المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة الأولي للمجموعة الثالثة باوليمبياد طوكيو 2020.

كارتيرون يكتفي بتدريبات بدنية فى المران الصباحي للزمالك

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية بفندق الإقامة خلال مران اليوم الخميس، ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين خلال معسكر الإسكندرية.

تدريبات تأهيلية لـ"شيكابالا وروقا" فى معسكر الزمالك

خاض الثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد أشرف "روقا" لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خلال مران الفريق الصباحي اليوم الخميس.

كارتيرون يجتمع مع طبيب الزمالك لبحث موقف المصابين

عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بالنادى، من أجل بحث موقف اللاعبين المصابين ووقت عودتهم للتدريبات الجماعية.