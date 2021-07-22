شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يهزم دمياط برباعية استعداداً لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الإسماعيلى على فريق دمياط بأربعة أهداف دون رد ، فى الودية التى جمعتهما مساء اليوم ، ضمن استعداداته للقاء بيراميدز مطلع أغسطس فى قمة مؤجلة من الأسبوع الــ25 ببطولة الدورى الممتاز.

رباعية الدراويش سجلها محمد الشامى هدفين “الأول والرابع” بينما سجل عمر الوحش وعماد حمدى هدفين بواقع هدف لكل منهما.

بدأ الفريق بتشكيل ضم ..

حارس مرمى .. محمد صبحى

الدفاع .. حسين السيد -مروان صحراوى -باهر المحمدى – عبدالله جمعة

الوسط .. محمد عادل – محمود دونجا – أحمد مدبولى – محمد صادق – محمد عبد السميع

الهجوم ..شكرى نجيب

وشارك فى الشوط الثانى .. مصطفى الزنارى – محمد نصر – محمد بيومى – نادر رمضان – عماد حمدى – عمر الوحش – محمد الضرف – محمد الشامى – ارى بابل – مروان شوقى.

ومن المقرر أن يغادر الفريق للإسكندرية غد الجمعة لبدء معسكره المغلق قبل خوض ثلاث مباريات مرتقبة أمام بيراميدز والأهلى والزمالك.