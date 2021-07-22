شكرا لقرائتكم خبر عن حارس البنك الأهلي : كسبنا نقطة من أفضل فريق فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود الزنفلي حارس مرمى فريق البنك الأهلي، عن سر الأداء المميز الذي قدمه فريقه أمام النادي الأهلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم بمنافسات الدوري العام، وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال الزنفلي في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: ربنا كرمن وكسبنا نقطة من النادي الأهلي أحسن فريق في أفريقيا، المباريات المقبلة وضعنا أمامنا هدف واحد وهو مواجهة أي فريق بغض النظر عن اسمه.

أَضاف: كل لاعبي الأهلي كبار ركزنا وذاكرنا الفريق وكل نقاط القوة والضعف، نأخذ كل مباراة على أننا نواجه 11 لاعب مثلنا لا ننظر على أسامي فرق وسنواجه بيراميدز بنفس الطريقة.

واختتم: اسمي محمود الزنفلي ولكن "الزونفلي" أسهل ولهذا اشتهرت بها.

ونجح فريق البنك الأهلى في التسبب بخسارة الأهلى لـ4 نقط غالية بالموسم الحالي من الدورى المصري ليعطل المارد الأحمر في صراعه على الاحتفاظ بلقبه المحلى المفضل.

وتعادل البنك مع الأهلى سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ستاد المكس بالإسكندرية في إطار الجولة 8 من الدوري الممتاز، ليعيد الفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة صدمة التعادل مرة أخرى أمام المارد الأحمر بهدف لمثله في اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم الخميس ضمن مؤجلات الجولة 25.

تعّثر فريق الأهلي مجدداً في بطولة الدوري وسقط في فخ التعادل بهدف لمثله أمام البنك الأهلي خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ،الخميس، باستاد الأهلي والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الـ25 لبطولة الدوري المصري.

سجل للأهلي أفشة في الدقيقة 48 وتعادل للبنك الأهلي كريم بامبو في الدقيقة 86.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 52 نقطة جمعهم من 24 مباراة، كما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 26 نقطة.