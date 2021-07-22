شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مايك سميث المتوج مع منتخب مصر بأمم إفريقيا 1986 عن عمر ناهز 83 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الويلزى لكرة القدم، وفاة المدرب الإنجليزى المخضرم مايك سميث، عن عمر ناهز 83 عاما، الذى قاد المنتخب المصرى للتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1986 على حساب الكاميرون بركلات الترجيح، فى المباراة التى أقيمت على إستاد القاهرة الدولى.



مايك سميث

وقال الاتحاد الويلزى لكرة القدم، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "يشعر اتحاد كرة القدم فى ويلز بالحزن لوفاة المدير الفنى مايك سميث عن عمر يناهز 83 عامًا، أفكار الجميع فى الاتحاد مع عائلة وأصدقاء مايك سميث فى هذا الوقت الحزين".





وتولى مايك سميث، قيادة المنتخب المصرى خلال الفترة من عام 1985 حتى عام 1988، وحقق بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت على أرض مصر عام 1986، على حساب منتخب أسود الكاميرون فى المباراة التى أقيمت أمام نحو 100 ألف متفرج فى مدرجات إستاد القاهرة الدولى، بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى.

وقاد مايك سميث، العديد من نجوم الكرة المصرية فى بطولة أمم أفريقيا، على رأسهم ثابت البطل، محمود الخطيب، طاهر أبوزيد، أشرف قاسم، أحمد رمزى، شوقى غريب، جمال عبدالحميد وغيرهم من نجوم الكرة المصرية.



مايك سميث

كما تولى مايك سميث، تدريب منتخب ويلز فى الفترة بين 1974 و1979، وقاد منتخبها إلى ربع نهائى بطولة كأس أمم أوروبا 1976، قبل أن يفشل فى التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 1978 بعد الهزيمة صفر-2 أمام اسكتلندا.