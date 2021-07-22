ترتيب هدافى الدورى المصري بعد مباراة البنك والأهلى

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القاهرة - سامية سيد - ترتيب هدافى الدورى المصري بعد مباراة اليوم بين الأهلى والبنك الأهلى وانتهت بالتعادل 1-1، يشهد مواصلة محمد شريف نجم الفريق الأحمر تصدره لترتيب هدافى الدورى المصري برصيد 15 هدفا بالتساوى مع أحمد ياسر ريان مهاجم المارد الأحمر المعار إلى فريق سيراميكا، بينما جاء المغربي أشرف بن شرقى في المركز الثالث برصيد 12 هدفا.



ترتيب هدافى الدورى

وجاء ترتيب الهدافين كالتالى..

وفى سياق أخر تصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 61 نقطة بعد ان لعب 27 مباراة فاز في 18 لقاء وتعادل في 7 مباريات بينما خسر لقاءين وجاء الأهلى في المركز الثانى في جدول الدورى برصيد 52 نقطة.

الأهلى سيطر المركز الثانى برصيد 52 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 15 لقاء وتعادل في 7 مباريات وخسر مواجهتين بينما حل المصري البورسعيدى في المركز الثالث برصيد 43 نقطة والاتحاد السكندرى في المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

نجح فريق البنك الأهلى في التسبب بخسارة الأهلى لـ4 نقط غالية بالموسم الحالي من الدورى المصري ليعطل المارد الأحمر في صراعه على الاحتفاظ بلقبه المحلى المفضل.

وتعادل البنك مع الأهلى سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ستاد المكس بالإسكندرية في إطار الجولة 8 من الدوري الممتاز، ليعيد الفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة صدمة التعادل مرة أخرى أمام المارد الأحمر بهدف لمثله في اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم الخميس ضمن مؤجلات الجولة 25.

تعّثر فريق الأهلي مجدداً في بطولة الدوري وسقط في فخ التعادل بهدف لمثله أمام البنك الأهلي خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ،الخميس، باستاد الأهلي والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الـ25 لبطولة الدوري المصري.

سجل للأهلي أفشة في الدقيقة 48 وتعادل للبنك الأهلي كريم بامبو في الدقيقة 86.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 52 نقطة جمعهم من 24 مباراة، كما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 26 نقطة.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من : حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي – محمود عبد المنعم كهربا – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – جونيور أجايي.

خط الهجوم: محمد شريف.

فيما ضم تشكيل البنك كلاً من : محمود الزنفلي - محمد فتحي - أحمد ياسر - عاصم صلاح - معروف يوسف - فادي فريد - أمير مدحت - أسامة إبراهيم - موسى ديوارا - أحمد إبراهيم ياسين - محمد حامد عيسى.