شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: الأهلي يحتاج إلى تدعيمات قوية على الأطراف خلال ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد فضل نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر بحاجة إلى التعاقد مع صفقات مميزة لتدعيم الأطراف الهجومية، خاصة بعد تعثر الفريق الأحمر بالتعادل أمام البنك الأهلي في مسابقة الدوري العام، ليفقد نقطتين ثمينتين في صراع الصدارة.

وقال فضل في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: بعد نزول بواليا ومروان لم يكن هناك أي تفاهم بينهما، أتفق مع تصريحات موسيماني وتحدثه بطريقة منطقية، موسيماني كان يدفع بتغييرات ذكية عندما كان يجد أحد عنده إنذار كان يستبدله، كنت أرى أنه يجب أن يستبدل معلول ويدفع بياسر إبراهيم ويلعب أيمن أشرف ظهير أيسر لأن هذه المباراة شهدت الكثير من الهجمات المرتدة على الأهلي.

أضاف: وسط ملعب الأهلي كان مختفياً تماماً رغم وجود ديانج وحمدي فتحي والسولية، موسيماني اعترف بالخطأ ولكن عدم جاهزية أجاي وكهربا أثرت، والأهلي بحاجة إلى تحقيق التوازن عن طريق الصفقات، الفريق افتقد الحلول على الدكة بعد انضمام اللاعبين الأربعة للمنتخب الأولمبي، وكان يجب عدم إخراج محمد شريف طالما أن النتيجة 1/0.

واختتم: مسؤولين الأهلي يجب أن يفكروا في الحلول، والأهلي إذا فاز في مؤجلاته سيتساوى مع الزمالك.

ونجح فريق البنك الأهلى في التسبب بخسارة الأهلى لـ4 نقط غالية بالموسم الحالي من الدورى المصري ليعطل المارد الأحمر في صراعه على الاحتفاظ بلقبه المحلى المفضل.

وتعادل البنك مع الأهلى سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ستاد المكس بالإسكندرية في إطار الجولة 8 من الدوري الممتاز، ليعيد الفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة صدمة التعادل مرة أخرى أمام المارد الأحمر بهدف لمثله في اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم الخميس ضمن مؤجلات الجولة 25.

تعّثر فريق الأهلي مجدداً في بطولة الدوري وسقط في فخ التعادل بهدف لمثله أمام البنك الأهلي خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ،الخميس، باستاد الأهلي والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الـ25 لبطولة الدوري المصري.

سجل للأهلي أفشة في الدقيقة 48 وتعادل للبنك الأهلي كريم بامبو في الدقيقة 86.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 52 نقطة جمعهم من 24 مباراة، كما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 26 نقطة.