شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الخميس 22 / 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 22 / 7 / 2021، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، جلسات خاصة لتجهيز على لطفى لدور الحارس الأول فى الأهلي، و موسيمانى يدرس إراحة العناصر الأساسية فى الأهلى بسبب الإجهاد.

الأهلي يعود للتعثّر المحلي ..تعادل مع البنك 1/1 فى الدوري

تعّثر فريق الأهلي مجدداً في بطولة الدوري وسقط في فخ التعادل بهدف لمثله أمام البنك الأهلي خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد الأهلي والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الـ25 لبطولة الدوري المصري.

إجهاد الضامة وراء غياب ناصر ماهر عن مباراة مصر و إسبانيا في الأولمبياد

أرجع الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي غياب ناصر ماهر لاعب منتخب الفريق عن المشاركة في مباراة إسبانيا التى أقيمت صباح اليوم ، فى الجولة الأولى لاوليمبياد طوكيو بسبب شعوره بإجهاد في الغضلة الضامة.

جلسات خاصة لتجهيز على لطفى لدور الحارس الأول فى الأهلي

عقد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي جلسات مكثفة خلال الأيام الماضية مع على لطفي حارس الفريق الأحتياطي من أجل تجهيزه فنياً ومعنوياً للمباريات التى سيخوضها الفريق الفترة المقبلة.

موسيمانى يدرس إراحة العناصر الأساسية فى الأهلى بسبب الإجهاد

ينوي الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني إراحة أكثر من لاعب في الأهلي خلال الفترة المقبلة بسبب معاناته من الإجهاد.

خزينة المقاولون تنتظر انتعاشة مادية بعد تتويج طاهر بدوري الأبطال ومشاركته فى الأولمبياد

يترقب مسئولو المقاولون العرب انتعاشة مادية في الأيام المقبلة بعد تألق طاهر محمد طاهر مع النادي الأهلي، وحصد بطولة دوري أبطال أفريقيا بمشاركة اللاعب في المباراة النهائية، التي فاز خلالها الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة على كايزر تشيفز، حيث ساهم طاهر بشكل فعال في الهدف الثاني الذي سجله أفشة.

لجنة التخطيط بالأهلي تبحث مع موسيماني ملفات كروية مهمة فى الفريق