شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلي والبنك في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد فريق الأهلي للتعثر مجدداً في بطولة الدوري وسقط في فخ التعادل بهدف لمثله أمام البنك الأهلي خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ،الخميس، باستاد الأهلي والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الـ25 لبطولة الدوري المصري.

سجل للأهلي أفشة في الدقيقة 48 وتعادل للبنك الأهلي كريم بامبو في الدقيقة 86.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 52 نقطة جمعهم من 24 مباراة، كما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 26 نقطة.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من : حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي – محمود عبد المنعم كهربا – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – جونيور أجايي.

خط الهجوم: محمد شريف.

فيما ضم تشكيل البنك ، كلاً من : محمود الزنفلي - محمد فتحي - أحمد ياسر - عاصم صلاح - معروف يوسف - فادي فريد - أمير مدحت - أسامة إبراهيم - موسى ديوارا - أحمد إبراهيم ياسين - محمد حامد عيسى.

وتعد مباراة الليلة هي الظهور الأول للمارد الأحمر في المسابقة المحلية عقب تتويجه بطلا لدوري الأبطال الأفريقى على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقى بثلاثية دون رد ليحقق اللقب للمرة الثانية على التوالي.

جاءت بداية الشوط الأول حماسية من جانب الأهلي المُنتشي بالتتويج ببطولة أفريقيا ، وضغط المارد الأحمر مُستغلاً المساحات في فريق البنك.هاجم الأهلي لكن "اللمسة الأخيرة" حالت دون ترجمة هذه السيطرة لأهداف ، وتعرض ثنائي الأهلي عمرو السولية وحمدي فتحي لإصابات بسيطة وعادا لاستكمال المشاركة في اللقاء.

وتعرض محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي للعرقلة داخل منطقة جزاء البنك وطالب بركلة جزاء لكن عبد العزيز السيد حكم اللقاء رفض الامتثال لطلب أفشة وأمر باستكمال اللعب.وسدد فادي فريد كرة قوية تصدى لها على لطفي بشكل جيد، وعاد الأهلي للسيطرة على مجريات المباراة.

ولعب أفشة كرة عرضية رائعة إرتقى لها كهربا وسددها لكن محمود الزنفي أنقذ الكرة ببراعة ، قبل أن يُسدد عمرو السولية تسديدة صاروخية يتألق حارس البنك مرة أخرى ويتصدى لها.

يتواصل الهجوم الأهلاوي المتواصل مع إهدار فرص من كهربا وأجاي والسولية وشريف الذي تعرض لإصابة بسيطة لكنها لم تمنعه من استكمال المباراة ، فيما لعب البنك على الهجمة المرتدة إلى أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني بشكل هجومي من جانب الأهلي الذي أراد التسجيل بكل الطرق إلى أن نجح أفشة في تسجيل هدف الأهلي الأول في الدقيقة 48، حيث سدد جونيور أجاي كرة من ناحية اليمين ارتطمت بكعب كهربا ووصلت إلى محمد مجدي أفشة الذي سدد كرة رائعة سكنت أعلى يسار المرمى.

لم يهدأ أداء الأهلي عقب هدف أفشة بل واصل الضغط وأهدر محمد شريف أكثر من فرصة للتسجيل ، وتعرض بدر بانون للإصابة وتلقى العلاج واستكمل اللقاء.ووسط الهجوم الأهلاوي سدد أسامة إبراهيم لاعب فريق البنك الأهلي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها علي لطفي عن شباكه.

في الدقيقة 65 خرج جونيور أجاي وشارك ديانج بدلاً منه ، وسدد أفشة كرة قوية مرت بجوار القائم ، وشارك بواليا بدلاً من كهربا .

وطالب لاعبو البنك باحتساب ركلة جزاء ضد الأهلي بدعوى أن الكرة لمست يد على معلول في منطقة جزاء لكن عبد العزيز رفض الامتثال لطلب لاعبى البنك.

وفي آخر 8 دقائق شارك مروان محسن بدلاً من محمد شريف ، وسجل كريم بامبو هدف التعادل للبنك الأهلي في الدقيقة 86 من رأسية جيدة أودعها في مرمى الأهلي وسط "غفوة" من دفاع الأهلي.

ونال أيمن أشرف بطاقة صفراء للخشونة ،وواصل الأهلي أهدار الفرص إلى أن انتهى اللقاء بالتعادل بهدف لمثله.