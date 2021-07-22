شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: التهاون والاستهتار سبب خسارة الأهلي نقطتين والإجهاد واضح على أفشه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، أن التهاون والاستهتار من جانب لاعبي النادي الأهلي، كلف الفريق الأحمر خسارة نقطتين ثمينتين في مشوار الدفاع عن لقب الدوري العام، بعد السقوط في فخ التعادل أمام البنك الأهلي بهدف لكل فريق.

وقال الصقر في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت": البنك الأهلي اجتهد ولكن كان هناك تهاون واستهتار من لاعبي الأهلي، والإجهاد أثر عليهم أيضاً أفشة وشريف لم يكونا في حالتهما الطبيعية وكذلك السولية.

أضاف: البنك الأهلي كان يلعب مباراة مفتوحة وتوقعت أنه سيكون هناك تكتل للدفاع عن النقطة ولكن هذا لم يحدث، الأهلي أهدر الكثير من الفرص منها هجمات مرتدة.

واصل: موسيماني أجرى تغييرات غريبة الشكل بعدما سحب كهربا وأجايي، أطراف الأهلي فيها مشكلة، تغطية علي معلول في الهدف كانت سيئة والعرضية من البداية لم يكن من الصواب السماح بمرورها.

ونجح فريق البنك الأهلى في التسبب بخسارة الأهلى لـ4 نقط غالية بالموسم الحالي من الدورى المصري ليعطل المارد الأحمر في صراعه على الاحتفاظ بلقبه المحلى المفضل.

وتعادل البنك مع الأهلى سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ستاد المكس بالإسكندرية في إطار الجولة 8 من الدوري الممتاز، ليعيد الفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة صدمة التعادل مرة أخرى أمام المارد الأحمر بهدف لمثله في اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم الخميس ضمن مؤجلات الجولة 25.

تعّثر فريق الأهلي مجدداً في بطولة الدوري وسقط في فخ التعادل بهدف لمثله أمام البنك الأهلي خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ،الخميس، باستاد الأهلي والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الـ25 لبطولة الدوري المصري.

سجل للأهلي أفشة في الدقيقة 48 وتعادل للبنك الأهلي كريم بامبو في الدقيقة 86.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 52 نقطة جمعهم من 24 مباراة، كما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 26 نقطة.