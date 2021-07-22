شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مران الزمالك استعدادا لمواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفقرة بدنية سريعة تحت إشراف فرناندو مسؤول الأحمال وانطلقت التدريبات الجماعية على ملعب فندق الإقامة بمدينة برج العرب على هامش المعسكر الحالي خلال فترة التوقف الحالية بسبب إقامة دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق جلسة فنية سريعة مع اللاعبين شهدت حديث من المدير الفني مع اللاعبين حول العديد من الأفكار الفنية المراد تنفيذها خلال التدريبات الجماعية.

قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين وركز كارتيرون على خلال هذه الفقرة على التسليم والتسلم بشكل سريع، والتحرك بدون حركة في أكثر من موقف داخل الملعب، حيث حرص على إيقاف المران في أكثر من مرة لتصحيح بعض الأوضاع الفنية.

خاض لاعبو الزمالك تقسيمة فنية قوية على ملعب فندق الإقامة وشهدت التقسيمة منافسة قوية بين اللاعبين، حيث ركز الجهاز الفني على تنفيذ بعض المهام الفنية والخططية خلال المران.

ويواصل فريق الزمالك استعداداته لمباراة غزل المحلة المقرر إقامتها يوم ٣ أغسطس في بطولة الدوري الممتاز.