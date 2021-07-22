شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: الأهلي لم يتعلم من مباراة الجونة والمجازفة كلفت الأحمر نقطتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الدكتور طه إسماعيل نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر جازف بشكل غير مبرر خلال مباراته أمام البنك الأهلي، والتي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري العام وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

وقال الدكتور طه في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: الأهلي قدم واحدة من أسوأ مبارياته، أنت جازفت لتسجل الهدف الأول، فلماذا تجازف من أجل تسجيل الهدف الثاني فتستقبل هدف، 5 لاعبين في الجزء الأمامي، وحوالي 40 متر فارغة داخل الملعب والبنك الأهلي استغل الهجمات المرتدة، كان هناك شوارع ومساحات كبيرة في دفاع الأهلي.

أضاف: كل الكرات التي تمت من الناحية اليسرى كانت خطيرة، الأهلي لم يكن بحاجة للمجازفة، ونفس الشئ حدث في مباراة الجونة.

ونجح فريق البنك الأهلى في التسبب بخسارة الأهلى لـ4 نقط غالية بالموسم الحالي من الدورى المصري ليعطل المارد الأحمر في صراعه على الاحتفاظ بلقبه المحلى المفضل.

وتعادل البنك مع الأهلى سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ستاد المكس بالإسكندرية في إطار الجولة 8 من الدوري الممتاز، ليعيد الفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة صدمة التعادل مرة أخرى أمام المارد الأحمر بهدف لمثله في اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم الخميس ضمن مؤجلات الجولة 25.

تعّثر فريق الأهلي مجدداً في بطولة الدوري وسقط في فخ التعادل بهدف لمثله أمام البنك الأهلي خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ،الخميس، باستاد الأهلي والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الـ25 لبطولة الدوري المصري.

سجل للأهلي أفشة في الدقيقة 48 وتعادل للبنك الأهلي كريم بامبو في الدقيقة 86.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 52 نقطة جمعهم من 24 مباراة، كما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 26 نقطة.