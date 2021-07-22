شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: استغليت إجهاد الأهلي بعد التتويج بإفريقيا ولعبنا على المرتدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق خالد جلال المدير الفني على تعادل فريقه مع الأهلي في المباراة التي جمعتهما على إستاد "الأهلي والسلام" والمؤجلة من الأسبوع الـ25 من عمر مسابقة الدوري المصري، مؤكدا أن هناك سلبية في اللاعب المصري انه يبالغ في فرحته بعد التتويج بالبطولات.

أضاف في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس إنه راهن على وجود بعض الإجهاد على لاعبيه واستغلوا غيابات الفريق الأحمر ولعبوا بأكثر من سيناريو كما لعبوا على الهجمة المرتدة أيضا خلف دفاع الأهلي.

تابع: "كان من الممكن أن نتقدم في الشوط الأول ولكن الأهلي استحوذ على غالبية أحداث المباراة وموقفنا صعب وكسبنا نقطة من الأهلي رغم أن موقفنا صعب واللاعبين كانوا رجالا".

شدد على أن البنك الأهلي كان لديه مباريات كثيرة لم يحالفه الحظ فيها ولكن في المباراتين الماضيتين فزنا على طلائع الجيش والمصري وأبلغت اللاعبين أنه قبل الدخول في المواجهات الفاصلة، لابد من الحصول على نقاط من مباراتي الأهلي وبيراميدز وأن نلعب بأعصاب هادئة.

أوضح أنه يرفع من الدوافع لدى لاعبيه وشحنهم معنويا بشكل جيد ليس لأنه سيلعب أمام الأهلي ولكن بسبب موقف فريقه في الدوري .

أضاف أن بامبو ورقة مهمة يستعين بها لتغيير الوضع داخل الملعب، وقلت له ستنزل وتحرز هدفا وقادر على تغيير شكل وأداء الفريق ، موجها الشكر إلى مجلس الإدارة على الدعم معربا عن أمل في تحقيق الهدف وهو البقاء في الدوري وبعد ذلك نتحدث عن الأمور الأخرى الخاصة بالموسم المقبل.