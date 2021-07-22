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الأهلى عن هدف أفشة فى البنك: لاعبنا رقم تستعاش يسجل ويحتفل على طريقته الخاصة

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القاهرة - سامية سيد - احتفل الحساب الرسمى للنادى الأهلى، بهدف نجمه محمد مجدى أفشة، الذى أحرزه فى شباك البنك الأهلى، فى المباراة التى أقيمت، مساء اليوم الخميس، وانتهت بالتعادل الإيجابى بين الفريقين.

هدف أفشة
هدف أفشة

ونشر حساب الأهلى على تويتر، صور احتفال أفشة بالهدف، صحبها بتعليق: " لاعبنا رقم تستعاش يسجل ويحتفل على طريقته الخاصة".

احتفال أفشة
احتفال أفشة

وتعّثر فريق الأهلى مجدداً فى بطولة الدورى وسقط فى فخ التعادل بهدف لمثله أمام البنك الأهلى خلال المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الخميس، بإستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ25 لبطولة الدورى المصرى، سجل للأهلى أفشة فى الدقيقة 48 وتعادل للبنك الأهلى كريم بامبو فى الدقيقة 86.

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بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده إلى 52 نقطة جمعهم من 24 مباراة، كما رفع البنك الأهلى رصيده إلى 26 نقطة.

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وتعد مباراة الليلة هى الظهور الأول للمارد الأحمر فى المسابقة المحلية عقب تتويجه بطلا لدورى الابطال الافريقى على حساب كايزر تشيفز الجنوب افريقى بثلاثية دون رد ليحقق اللقب للمرة الثانية على التوالى.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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