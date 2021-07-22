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حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 22 / 7 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 22 /  7 / 2021، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، المنتخب الأوليمبي يحقق تعادلا بطعم الانتصار مع إسبانيا فى افتتاح الأوليمبياد، ومحاضرة فنية بالفيديو لمنتخب اليد قبل مواجهة البرتغال.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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