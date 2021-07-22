حارس البنك الأهلي يتحدث عن.. التعادل أمام الأهلي.. ومواجهة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أبدى محمود الزنفلي، حارس مرمى فريق البنك الأهلي، رضاه عن تعادل فريقه أمام نظيره الأهلي بهدف لكل فريق خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس ضمن مؤجلات الجولة 25 من بطولة دوري WE.

وقال الزنفلي، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس، عقب المباراة:"الحمدلله حصلنا على نقطة من أمام الأهلي بطل أفريقيا، النادي الأهلي اسم كبير ولكن أي فريق نواجهه نلعب 11 لاعبًا أمام 11 لاعبًا، لكي تبقي في الدوري لا تنظر للاسماء، أي نقطة ستحصل عليها ستكون إضافة وأشكر اللاعبين كانوا رجال".

وتابع حارس مرمى البنك الأهلي:"ركزنا وذاكرنا فريق الأهلي ونقاط القوة في الخط الأمامي ونقاط الضعف للعمل عليها وربنا وفقة وحصلنا على نقطة".

وردًا على مواجهة بيراميدز في الجولة المقبلة، قال الزنفلي:"نلعب كل مباراة 11 لاعبًا أمام 11 لاعبًا لا ننظر لاسماء الفرق، 11 لاعبًا أمام 11 لاعبًا وبتوفيق الله ثم التعب والعمل الذي نقوم به".

ورفع البنك الأهلي بهذه النتيجة رصيده إلى النقطة 26 في المركز 15 بجدول ترتيب الدوري، بينما رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 52 بفارق 9 نقاط عن الزمالك المتصدر، ولكن خاض الأخير ثلاث مباريات أكثر من الأهلي.