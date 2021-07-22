موسيماني: ندعم مصر في الأوليمبياد.. ولم نكرر ما فعلته الأندية الأوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أن إدارة ناديه تقدم الدعم لمنتخب مصر الأوليمبي الذي ضم ستة لاعبين من فريقه للمشاركة في أوليمبياد طوكيو.

وتعثر الأهلي بالتعادل مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في أول مباراة بدون اللاعبين الدوليين في المنتخب الأوليمبي، لتتعالى أصوات الانتقادات بسبب موافقة الأهلي على اللعب بدون 6 من لاعبيه.

ويشارك محمد الشناوي وأحمد رمضان وناصر ماهر وصلاح محسن وطاهر محمد وأكرم توفيق مع المنتخب الأوليمبي في دورة طوكيو، ما جعل الأهلي يفتقدهم في مبارياته المؤجلة بالدوري.

وأضاف بيتسو موسيماني :"لن أتحدث عن الغيابات لاختلاق الأعذار، كنا نعرف أنهم سيلعبون مع المنتخب الأوليمبي قبل ذلك، ورغم أن الأوليمبياد ليس خاضعاً لجدول الفيفا، إلا أننا لم نرفض رحيل اللاعبين".

وأنهى موسيماني :"نحن ندعم منتخب مصر في الأوليمبياد، كان من الممكن أن نرفض انضمام اللاعبين الستة إلى المنتخب مثلما فعلت بعض الأندية الأوروبية، لكننا لم نفعل ذلك لأننا نساعد منتخبنا".