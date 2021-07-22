جلال: 3 نقاط سلبية للأهلي منحتنا التعادل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي، أنه شحن اللاعبين قبل مواجهة الأهلي من أجل حصد نقاط من مواجهتي الأهلي وبيراميدز قبل المباريات الأخيرة في الموسم أمام الفرق التي تصارع على الهبوط.

وأوضح جلال في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، عقب المباراة، أنه أبلغ اللاعبين بأن الأهلي سيعاني من الغيابات، ومن الإجهاد، بالإضافة إلى أن اللاعب المصري بعد الفرحة والتتويج أدائه يكون أقل.

وخطف البنك الأهلي تعادلا مثيرًا أمام الأهلي بهدف لمثله، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ25 بالدوري.

وأكمل جلال: "لعبنا على الهجمة المرتدة، وضاع من الفريق أكثر من فرصة، كان من الممكن أن تكون النتيجة لصالحنا في الشوط الأول".

واستدرك: "الأهلي استحوذ على مجريات المباراة، كسبنا نقطة من الأهلي، رغم إن موقفنا صعب في الجدول".

وأشار إلى أن الهدف المبكر الذي سجله الأهلي في بداية الشوط الثاني جعله يقوم بتنشيط الأجنحة، لينجح في تحقيق التعادل.

وتحدث المديرالفني للبنك الأهلي عن الممر الشرفي الذي أقامه فريقه للأهلي قائلاً: "لا أعرف التعصب فبدون الأهلي لن يكون هناك زمالك والعكس.. من يحصد بطولة تحتسب لمصر".

واختتم حديثه :"الممر الشرفي الذي قمنا به لفريق الأهلي هو أمر طبيعي".