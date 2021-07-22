ترتيب الدوري بعد تعادل الأهلي.. الصراع يشتعل و3 مؤجلات تُحدد موقف الصدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرةـ الخليج 365:

اشتعل الصراع على صدارة الدوري بعد تعادل الأهلي بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم الخميس أمام نظيره البنك الأهلي.

الأهلي رفع رصيده بعد هذا التعادل إلى النقطة 52 في المركز الثاني بفارق 9 نقاط عن الزمالك المتصدر ولكنه خاض 3 مباريات أكثر من القلعة الحمراء.

ويتبقى للأهلي 3 مباريات في بطولة الدوري ليتساوي مع عدد المباريات التي خاضها الزمالك المتصدر؛ فسيلتقي بنظيره الإنتاج الحربي يوم 25 يوليو الجاري قبل أن يلتقي بنظيره أسوان يوم 29 من الشهر ذاته ثم بنظيره وادي دجلة يوم 2 أغسطس المقبل.

وحال فوز الأهلي بالثلاث مباريات المتبقية له سيتساوي في النقاط مع نظيره الزمالك برصيد 61 نقطة ولكن المواجهات المباشرة ترجح كفته في اعتلاء صدارة الدوري.

وعقب خوض الأهلي لمؤجلاته الثلاث، سيتبقى له والزمالك 7 مباريات نستعرضها في السطور التالية:

مباريات الأهلي عقب انتهاء مؤجلاته:

الخميس 5 أغسطس: الأهلي vs سيراميكا كليوباترا.

9 أغسطس: الأهلي vs الإسماعيلي.

12 أغسطس: الأهلي vs إنبي.

16 أغسطس: الأهلي vs طلائع الجيش.

20 أغسطس: الأهلي vs المصري.

22-23 أغسطس: الجونة والأهلي.

25-26 أغسطس: الأهلي وأسوان.

مباريات الزمالك المتبقية في الدوري:

الثلاثاء 3 أغسطس: الزمالك vs غزل المحلة.

6 أغسطس: الزمالك vs الاتحاد السكندري.

12 أغسطس: الزمالك vs الإسماعيلي.

16 أغسطس: الزمالك vs وادي دجلة.

20 أغسطس: الزمالك vs سيراميكا كليوباترا

أحد يومي 22 و23 أغسطس: الزمالك VS الإنتاج الحربي.

أحد يومي 25 و 26 أغسطس: الزمالك VS البنك الأهلي.

وإليكم جدول ترتيب الدوري: