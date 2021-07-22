موسيماني: محبط من نفسي ومن اللاعبين.. الدوري لم يعد في أيدينا بالكامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

اعترف بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بشعوره بالإحباط بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مع البنك الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة 25 في الدوري الممتاز.

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال موسيماني :"محبط من نفسي ومن اللاعبين، لم نلعب جيداً اليوم، ليس فقط في الدقائق الخمس الأخيرة، وإنما في أخر ربع ساعة، لم نتحكم في المباراة".

وتلقى الأهلي هدف التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق ليفقد نقطتين ثمينتين في رحلة العودة إلى قمة جدول ترتيب الدوري الذي يحتله الزمالك.

وأضاف موسيماني :"كرة القدم دائماً تعاقبك عندما تهدر الفرص وهذا ما حدث، هذه هي كرة القدم، لكننا سنقاتل من أجل لقب الدوري ونحاول حتى المباراة الأخيرة".

وتابع مدرب الأهلي :"الدوري لم يعد في أيدينا بالكامل مثلما كان، لكن لا أحد يعرف ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل، سنلعب حتى أخر مباراة، ويجب أن نقاتل للنهاية، الله وحده فقط يعلم ماذا سيحدث".

وأنهى بيتسو :"لست من المدربين الذين يلومون الحكام والظروف، صحيح أننا تأثرنا بغياب 6 لاعبين مع المنتخب الأوليمبي، لكننا نساعد بلدنا، كان من الممكن أن نرفض رحيلهم مثل الأندية الأوروبية، لكننا لم نفعل ذلك وندعم المنتخب".