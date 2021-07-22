الأهلي فقد 9 نقاط في الـ"80+" من الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

فقد الأهلي 9 نقاط خلال الدقائق العشر الأخيرة من المباريات التي لعبها الفريق خلال دوري الموسم الحالي، وهو ما يهدد فرص الفريق في الحافظ على درع المسابقة الذي ظل كامنًا في مسكنه بمقر النادي في الجزيرة طوال الموسم الخمس الأخيرة.

تعادل الأهلي خلال الموسم الحالي في 7 مباريات وخسر مباراتين اثنتين، لكن من بين 6 مباريات شهدت تسجيل أهداف من جانب الأهلي أو الخصوم فقد استقبل الفريق 5 أهداف مؤثرة في النتيجة خلال الدقائق العشر الأخيرة.

وتعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق في الجولة الـ16، واستقبل الفريق هدف التعادل في الدقيقة 86 من عمر المباراة عن طريق محمد نجيب، وكان من كرة ثابتة استقبلها لاعب الأهلي السابق بالرأس في شباك فريقه القديم.

وأمام الزمالك في الجولة الـ21 تعادل الأهلي مع الزمالك أيضًا في المباراة التي شهدت تسجيل فرجاني ساسي لهدف من تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 80.

وفي الجولة الـ27 أمام بيراميدز استقبل الفريق هدف في الدقيقة 90+3 عن طريق اريك تراوري تسبب في انتهاء المباراة 2-2 بعد خطأ من محمد الشناوي في التعامل مع الكرة ليحصل المنافس عليها ويسكنها الشباك.

وأتى التعادل الإيجابي الرابع هذا الموسم أمام البنك الأهلي، واستطاع كريم "بامبو" أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 86 بعد عرضية استقبلها بالرأس في شباك علي لطفي.

وخسر الأهلي أيضًا مباراة في الدقيقة 90+3 بعدما حول حسام حسن التعادل إلى فوز لصالح سموحة من خطأ في التعامل مع الكرة عن طريق عناصر الأهلي ليسدد مهاجم الفريق الساحلي الكرة في الشباك ويحرم حامل اللقب من نقطة التعادل.

وأهدر الأهلي بذلك 8 نقاط من تحويل الفوز لتعادل، ونقطة من تحويل التعادل لخسارة في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة.