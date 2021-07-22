يلاكورة الأكثر بحثا على جوجل في مصر أول أيام أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تصدر موقع يلا كورة اليوم الخميس، قائم الأكثر بحثا على محرك البحث العالمي "جوجل"، في أول أيام مباريات المنتخب الأوليمبي المشارك في أولمبياد طوكيو.

وظهر يلا كورة في الصدارة متفوقا بفارق الضعف عن أقرب ملاحقيه في قائمة الأكثر بحثا.

ونجح المنتخب الأوليمبي في اقتناص نقطة أمام المنتخب الإسباني بعد التعادل السلبي، في افتتاحية مباريات الفراعنة بالدورة الأوليمبية.

ويقدم لكم يلا كورة كافة المستجدات عن دورة الألعاب الأولمبية من خلال صفحة متخصصة طوال أيام الأولمبياد.