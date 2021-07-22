رأسية بامبو تعرقل مسيرة الأهلي نحو تقليص فارق الصدارة مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرةـ الخليج 365:

خطف فريق البنك الأهلي تعادلًا قاتلًا أمام نظيره الأهلي، بهدف لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن مؤجلات الجولة 25 من بطولة الدوري.

وتقدم الأهلي في الدقيقة 48 من عمر المباراة بهدف سجله لاعبه محمد مجدي "أفشة"، قبل أن يدرك البنك الأهلي التعادل في الدقيقة 86 برأسية من لاعبه كريم بامبو.

ورفع البنك الأهلي بهذه النتيجة رصيده إلى النقطة 26 في المركز 15 بجدول ترتيب الدوري، بينما رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 52 بفارق 9 نقاط عن الزمالك المتصدر، ولكن خاض الأخير ثلاث مباريات أكثر من الأهلي.

وإليكم ملخصًا بأبرز أحداث المباراة:

انطلقت المباراة بممر شرفي نظمه لاعبو البنك الأهلي لتهنئة نظيرهم الأهلي بالتتويج باللقب العاشر من دوري أبطال أفريقيا في تاريخه على حساب نظيره الجنوب أفريقي كايزر تشيفز.

مرت عشر دقائق أولى وسط سيطرة نسبية من قبل لاعبي الأهلي على الكرة دون أي خطورة فيما شهدت الدقيقة التاسعة البطاقة الصفراء الأولى لصالح مهاجم البنك الأهلي، فادي فريد.

وجاءت الخطورة الفعلية للبنك الأهلي في الدقيقة 14 بفرصة تصدى لها علي لطفي حارس مرمى الأهلي على مرتين لتخرج لركنية تم تنفيذها، وأبعدها أيضًا علي لطفي عن مرماه، ليرد الأهلي برأسية خطيرة في الدقيقة 16 عن طريق لاعبه محمود كهربا، ولكن يتصدى لها الزنفلي.

وكاد يحول أجايي عرضية بدر بانون له في الدقيقة 41 هدفًا للأهلي، ولكن رأسيته مرت بجوار القائم الأيسر لحارس البنك الأهلي، محمود الزنفلي.

بداية سريعة للشوط الثاني؛ حيث خطف الأهلي هدف تقدم مبكرًا عن طريق محمد مجدي "أفشة" في الدقيقة 48 بعدما وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء؛ ليسددها في مرمى البنك الأهلي.

وانتفض فريق البنك الأهلي عقب الهدف الذي سكن مرماه في محاولة لإدراك التعادل، ولكن دون أي خطورة حقيقية على مرمى الأهلي؛ ليقود الأهلي هجمة في الدقيقة 60 عن طريق لاعبه كهربا الذي مرر الكرة لمحمد شريف، ولكن لم يُسيطر الأخير على الكرة ليُبعدها دفاع البنك الأهلي.

وتوقف اللقاء في الدقيقة 62؛ حيث دخل أفراد الجهاز الطبي للأهلي لعلاج بدر بانون قبل أن يُستأنف اللقاء مرة أخرى بهجمة للبنك الأهلي من يسار الملعب أبعدها عمرو السولية لركنية نُفذت وأبعدها دفاع الأهلي في الدقيقة 63، قبل أن يعود بكرة خطيرة عن طريق لاعبه أسامة إبراهيم الذي استغل تشتيتًا خاطئًا من علي معلول للكرة، وسدد هو كرة قوية، ولكن أبعدها علي لطفي لركنية في الدقيقة 64 نُفذت وأبعدها دفاع الأهلي.

ودفع المدير الفني الجنوب أفريقي موسيماني في الدقيقة 65 باللاعب أليو ديانج بدلًا من أجايي قبل أن يدفع بوالتر بواليا في الدقيقة 71 بدلًا من كهربا، ثم دفع بمروان محسن بدلًا من محمد شريف في الدقيقة 82.

وتعادل البنك الأهلي في الدقيقة 86 بهدف سجله لاعبه كريم بامبو برأسه في شباك علي لطفي قبل أن يُعلن الحكم 5 دقائق وقتًا بدلًا من الضائع.

وفي الدقيقة 90+3 أشهر الحكم بطاقة صفراء للاعب الأهلي، أيمن أشرف لعرقلته كريم بامبو من وسط الملعب، ومنعه من قيادة هجمة مرتدة.