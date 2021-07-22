الشارقة الإماراتي يظفر بخدمات صانع ألعاب ايفرتون الانجليزي.

نجح نادي الشارقة الإماراتي في الظفر بخدمات صانع ألعاب إيفرتون الإنجليزي الدولي البرازيلي “بيرنارد دوارتي” في صفقة كلفته حوالي 5 ملايين يورو.

وأعلن الشارقة على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، التوقيع الرسمي مع بيرنارد ذو الـ 28 عاماً لمدة سنتين، مع إعطائه القميص رقم 20.

ويسعى الشارقة الإماراتي إلى تعزيز صفوفه بصفقات من العيار الثقيل خلال الميركاتو الصيفي 2021، وذلك قبيل مواجهة مواطنه نادي الوحدة في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

ويهدف الشارقة أيضاً إلى إستعادة لقب دوري الخليج العربي خلال الموسم المقبل، بعد فشله في الحفاظ على اللقب الذي حققه موسم 2019/2020 لصالح نادي الجزيرة، حيث اكتفى بالمركز الرابع.

من هو بيرنارد دوارتي صفقة الشارقة الجديدة؟

بيرنارد لاعب دولي برازيلي ولد في بيلو هيروزينتي في البرازيل يوم 8 سبتمبر 1992، يبلغ من العمر 28 عاماً ويبلغ طوله 1.64 متر، يلعب كمهاجم و كلاعب وسط ميدان على الأطراف و صانع ألعاب.

نشأن بيرنارد في فريق أتليتكو منيرو البرازيلي، ونشط في الفئات العمرية للنادي في الفترة بين 2006-2010، قبل أن يصعد للفريق الأول حيث شارك في 73 مباراة خلال ثلاث مواسم، سجل خلالها 16 هدف وقدم 19 تمريرة حاسمة.

تألق بيرنارد مع مينيرو لم يمر مرور الكرام على كشافي نادي شاختار دونيتسك الأوكراني، المعروف بجلب نجوم البرازيل في بداية مشوارهم الفني، لينضم إلى النادي خلال الميركاتو الصيفي 2013 مقابل 25 مليون يورو.

يمكن إعتبار مشوار بيرنارد مع شاختار دونيتسك هو الأفضل له حتى الآن، حيث حقق لقب الدوري الأوكراني في ثلاث مناسبات، والكأس المحلية في ثلاث مناسبات، وكذا كأس السوبر الأوكراني في ثلاث مناسبات أيضاً.

لعب لاعب خط الوسط في 5 مواسم مع شاختار دونيتسك الأوكراني ما مجموعه 157 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 28 هدف، وقدم 37 تمريرة حاسمة، لينتقل بعد نهاية عقده صيف 2018 إلى ايفرتون الانجليزي.

شارك بيرنارد خلال ثلاث مواسم مع التوفيز إيفرتون في 84 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف و قدم 7 تمريرات حاسمة.

دولياً، تمت دعوة بيرنارد لتمثيل منتخب البرازيل الأول للمرة الأولى في نوفمبر 2012، وشارك في 14 مباراة دولية مع منتخب السامبا، مسجلًا هدفاً واحداً، وكان ضمن المنتخب الذي حقق لقب كأس القارات عام 2013 على حساب منتخب إسبانيا في البرازيل مع المدرب المخضرم “لويس فيلبي سكولاري”.