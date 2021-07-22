الاهلي يفرط في نقطتين ثمينتين ويتعادل أمام البنك الاهلي في الدوري المصري

تعرف على نتيجة مباراة الاهلي والبنك الاهلي في الدوري المصري ضمن مباريات اليوم الخميس 22 يوليو 2021 لحساب مؤجلات الجولة 25.

فرط الاهلي في نقطتين ثمينتين بمشواره في الدوري المصري عقب تعادله أمام البنك الاهلي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهم مساء اليوم على ستاد السلام بالقاهرة.

انتهت نتيجة الشوط الاول بالتعادل السلبي بين الفريقين ومع مطلع الشوط الثاني تحديداً عند الدقيقة 48 تقدم الاهلي عن طريق محمد مجدي أفشة بتصويبة رائعة بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 86 سجل كريم بامبو هدف التعادل لمصلحة البنك الاهلي بعد ان حول عرضية نموذجية من عاصم صلاح بضربة رأسية داخل شباك علي لطفي.

وخاض الاهلي أولي مبارياته في الدوري المصري بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي وللمرة العاشرة في تاريخه بعدما أكتسح فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية.

ونقلت مباراة الاهلي والبنك الاهلي في الدوري المصري على قناة أن تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المحلي بصوت المعلق الرياضي بلال علام.

بهذه النتيجة اصبح رصيد الاهلي 52 نقطة في المركز الثاني بفارق 9 نقاط عن الزمالك المتصدر ومتبقي له 3 مباريات أقل، كان المارد الأحمر قد حقق فوزاً كبيراً أمام مصر المقاصة بأربعة أهداف لهدف في آخر مبارياته بمسابقة الدوري المصري.

على الجانب الآخر سعي البنك الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الاهلي للهروب من مراكز الهبوط، حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن نادي أسوان صاحب المركز السادس عشر.

يذكر ان لقاء الإياب بين الاهلي والبنك الاهلي في الدوري المصري الممتاز قد انتهى بالتعادل السلبي، والذي أقيم يوم 17 يناير 2021 على ملعب المكس بالاسكندرية.

جاءت تشكيلة الاهلي اليوم في حراسة المرمي علي لطفي أمامه رباعي هط الدفاع علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – محمد هاني وفى خط الوسط حمدي فتحي – عمر السولية – جونيور أجايي – محمد مجدي أفشة – محمود كهربا ويقود الهجوم محمد شريف.

بينما بدأ البنك الاهلي بتشكيلة مكونة من | محمود الزنفلي – عاصم صلاح – أحمد ياسين – أمير مدحت – أسامة ابراهيم – محمد حامد – محمد محمود – معروف يوسف – أحمد ياسر – فادي فريد – موسى دياوارا.

بداية متوسطة

جاء الشوط اول متوسطاً من الناحية الفنية، مع سيطرة واستحواذ من جانب لاعبي الاهلي وتراجع دفاعي للاعبي البنك الاهلي مع اعتماد على الهجمات المرتدة التي شكلت بعض الخطورة على مرمى اصحاب الارض.

ورغم الفرص العديد والأفضل الميدانية، فشل الأهلي في الوصول الى الشباك خلال الشوط الأول من اللقاء، لكنه استهل الثاني بأفضل طريقة إذ افتتح التسجيل في الدقيقة 48 إثر تسديدة من النيجيري حونيو أجايي، فارتطمت الكرة بكعب قدم محمود كهربا ووصلت إلى أفشة داخل منطقة الجزاء، سددها بباطن القدم اليمنى في الزواية اليسرى العليا لمرمى الحارس محمود الزنفلي.

تخلى لاعبو البنك الاهلي عن تكتلهم الدفاعي، وبادلوا الاهلي الهجمات سعياً لإدراك التعادل لكنهم لم يشكلوا خطورة على مرمى علي لطفي، فيما لم يستغل لاعبو الاهلي المساحات التي خلفها اندفاع الضيوف الى الهجوم، وبدا واضحاً تأثر الفريق بغياب عدد كبير من لاعبيه المؤثرين وفي مقدمتهم طاهر محمد طاهر وصلاح محسن واكرم توفيق لمشاركتهم مع المنتخب الاولمبي في اولمبياد طوكيو اضافة الى غياب حسين الشحات للاصابة.

وفي الدقيقة 86 ومن هجمة منظمة للبنك الاهلي، ارسل عاصم صلاح عرضية متقنة حولها البديل كريم بامبو رأسية على يمين على لطفي محرزاً هدف التعادل.