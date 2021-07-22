شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي والبنك الاهلي في الدوري المصري اليوم..بامبو يخطف تعادل ثمين

شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي والبنك الاهلي في الدوري المصري ضمن مباريات اليوم الخميس 22 يوليو 2021 لحساب مؤجلات الجولة 25.

خطف لاعب البنك الاهلي نقطة ثمينة من الاهلي بعدما سجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 86 من زمن المباراة التي جمعتهم مساء اليوم على ستاد السلام.

انتهت نتيجة الشوط الاول بالتعادل السلبي بين الفريقين ومع مطلع الشوط الثاني تحديداً عند الدقيقة 48 تقدم الاهلي عن طريق المتخصص محمد مجدي أفشة بتصويبة رائعة بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 86 سجل كريم بامبو هدف التعادل لمصلحة البنك الاهلي بعد ان حول عرضية نموذجية من عاصم صلاح بضربة رأسية داخل شباك علي لطفي.

وخاض الاهلي أولي مبارياته في الدوري المصري بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي وللمرة العاشرة في تاريخه بعدما أكتسح فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية.

ونقلت مباراة الاهلي والبنك الاهلي في الدوري المصري على قناة أن تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المحلي بصوت المعلق الرياضي بلال علام.

بهذه النتيجة اصبح رصيد الاهلي 52 نقطة في المركز الثاني بفارق 9 نقاط عن الزمالك المتصدر ومتبقي له 3 مباريات أقل، كان المارد الأحمر قد حقق فوزاً كبيراً أمام مصر المقاصة بأربعة أهداف لهدف في آخر مبارياته بمسابقة الدوري المصري.

على الجانب الآخر سعي البنك الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الاهلي للهروب من مراكز الهبوط، حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن نادي أسوان صاحب المركز السادس عشر.

يذكر ان لقاء الإياب بين الاهلي والبنك الاهلي في الدوري المصري الممتاز قد انتهى بالتعادل السلبي، والذي أقيم يوم 17 يناير 2021 على ملعب المكس بالاسكندرية.

شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي والبنك الاهلي في الدوري المصري اليوم