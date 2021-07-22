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الامارات | الشارقة يتعاقد رسميا مع البرازيلي بيرنارد لموسمين

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منصور السندي - الشارقة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة عبر حسابه في "تويتر" اليوم، التعاقد مع البرازيلي بيرنارد دوراتي  "28 عاما" لاعب وسط نادي ايفرتون الإنجليزي، بعقد يمتد لموسمين. وسيعوض بيرناد مواطنه البرازيلي إيغور كورنادو، الذي انتقل أخيرا للعب في صفوف نادي اتحاد جدة السعودي. ويتميز  لاعب الشارقة الجديد بالعديد من المميزات، إذ بجانب كونه لاعب وسط وصانع العاب يجيد اللعب كجناح أيمن وأيسر  في ذات  الوقت، ما يشكل إضافة جديدة للفريق الشرقاوي، الذي فقد أخيرا أهم لاعبين في صفوفه، ايغور كورنادو ومواطنه ويلتون سواريز.

وينتظر أن  ينضم  بيرنارد إلى تدريبات الفريق اعتبارا من بعد غد، حيث يؤدي الشارقة مباراة ودية أمام خورفان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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