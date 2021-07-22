الامارات | الشارقة يتعاقد رسميا مع البرازيلي بيرنارد لموسمين

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يتعاقد رسميا مع البرازيلي بيرنارد لموسمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة عبر حسابه في "تويتر" اليوم، التعاقد مع البرازيلي بيرنارد دوراتي "28 عاما" لاعب وسط نادي ايفرتون الإنجليزي، بعقد يمتد لموسمين. وسيعوض بيرناد مواطنه البرازيلي إيغور كورنادو، الذي انتقل أخيرا للعب في صفوف نادي اتحاد جدة السعودي. ويتميز لاعب الشارقة الجديد بالعديد من المميزات، إذ بجانب كونه لاعب وسط وصانع العاب يجيد اللعب كجناح أيمن وأيسر في ذات الوقت، ما يشكل إضافة جديدة للفريق الشرقاوي، الذي فقد أخيرا أهم لاعبين في صفوفه، ايغور كورنادو ومواطنه ويلتون سواريز.

وينتظر أن ينضم بيرنارد إلى تدريبات الفريق اعتبارا من بعد غد، حيث يؤدي الشارقة مباراة ودية أمام خورفان.

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