شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر طاهر: شرف كبير تمثيل بلدى فى أول مباراة أولمبية وسنبذل قصارى جهدنا دائمًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب طاهر محمد طاهر، لاعب منتخب مصر الأوليمبى، عن فخره لتمثيل مصر فى أول مباراة أولمبية له، أمام منتخب إسبانيا، مؤكدا أنه شرف كبير له وأنه وزملائه سيبذلون كل ما لديهم لتحقيق نتايجة جيدة تليق بمصر.



طاهر طاهر

ونشر طاهر، صورة له من لقاء إسبانيا، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "إنه لشرف كبير أن أمثل بلدى فى أول مباراة أولمبية لى ضد إسبانيا، سأقف أنا وزملائى فى الفريق شامخين ومرفوعى الرأس فخورين، وسنبذل قصارى جهدنا دائمًا".



طاهر

وحقق منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، نتيجة جيدة بطعم الانتصار، بالتعادل السلبى مع منتخب إسبانيا فى الجولة الأولى لأولمبياد طوكيو، ليحصل كل منتخب على نقطة.



طاهر فى لقاء إسبانيا

قدم الفراعنة أداء رجولى طوال المباراة وكان ند قوى لمنتخب من المنتخبات الأقوى فى أوروبا والذى يضم بين صفوفه 6 لاعبين شاركو فى بطولة أوروبا للكبار، و أيضا بيدرو أفضل لاعب صاعد فى بطولة أوروبا للكبار.

ورغم هذا نجح منتخب مصر فى السيطرة على نجوم إسبانيا، ونجح أحمد حجازى صاحب الخبرة الكبيرة فى إيقاف مفاتيح اللعب ومعه محمود الونش ومحمد الشناوى وأسامة جلال ، وقدم جميع اللاعبين مستوى مميز.

ويصطدم منتخب مصر بنظيره الأرجنتين فى منافسات الجولة الثانية، الأحد 25 يوليو التاسعة والنصف صباحاً، ويختتم المنتخب الأولمبى منافسات المجموعة الثالثة بمواجهة أستراليا، الأربعاء 28 يوليو الواحدة ظهراً.