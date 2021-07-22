شكرا لقرائتكم خبر عن شوط سلبي بين الأهلي والبنك المصري في الدوري المصري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الإول من مباراة الأهلي والبنك الأهلي المُقامة حالياً بإستاد الأهلي والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الـ25 لبطولة الدوري المصري بالتعادل السلبي.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من :

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي – محمود عبد المنعم كهربا – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – جونيور أجايي.

خط الهجوم: محمد شريف.

فيما ضم تشكيل البنك ، كلاً من : محمود الزنفلي - محمد فتحي - أحمد ياسر - عاصم صلاح - معروف يوسف - فادي فريد - أمير مدحت - أسامة إبراهيم - موسى ديوارا - أحمد إبراهيم ياسين - محمد حامد عيسى.

وتعد مباراة الليلة هي الظهور الأول للمارد الأحمر في المسابقة المحلية عقب تتويجه بطلا لدوري الابطال الافريقى على حساب كايزر تشيفز الجنوب افريقى بثلاثية دون رد ليحقق اللقب للمرة الثانية على التوالي.

جاءت بداية الشوط الأول حماسية من جانب الأهلي المُنتشي بالتتويج ببطولة أفريقيا ، وضغط المارد الأحمر مُستغلاً المساحات في فريق البنك.

هاجم الأهلي لكن "اللمسة الأخيرة" حالت دون ترجمة هذه السيطرة لأهداف ، وتعرض ثنائي الأهلي عمرو السولية وحمدي فتحي لأصابات بسيطة وعادا لإستكمال المشاركة في اللقاء.

وتعرض محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي للعرقلة داخل منطقة جزاء البنك وطالب بركلة جزاء لكن عبد العزيز السيد حكم اللقاء رفض الإمتثال لطلب أفشة وأمر بإستكمال اللعب.

وسدد فادي فريد كرة قوية تصدى لها على لطفي بشكل جيد ، وعاد الأهلي للسيطرة على مجريات المباراة.

ولعب أفشة كرة عرضية رائعة إرتقى لها كهربا وسددها لكن محمود الزنفي أنقذ الكرة ببراعة ، قبل أن يُسدد عمرو السولية تسديدة صاروخية يتألق حارس البنك مرة أخرى ويتصدى لها.

يتواصل الهجوم الأهلاوي المتواصل مع إهدار فرص من كهربا وأجاي والسولية وشريف الذي تعرض لإصابة بسيطة لكنها لم تمنعه من إستكمال المباراة .

فيما لعب البنك على الهجمة المرتدة إلى أن أنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.