الامارات | خورفكان يعلن التعاقد مع إسماعيل الحمادي لموسمين

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يعلن التعاقد مع إسماعيل الحمادي لموسمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اليوم شركة نادي خورفكان لكرة القدم عبر حسابها الرسمي في "تويتر" عن التعاقد مع اللاعب اسماعيل الحمادي لمدة موسمين حتى صيف 2023، وذلك لتمثيله في دوري الخليج العربي، ويأتي ذلك تثمينا لما قدمه من مستويات مميزة مع الفريق في الموسم الماضي.

في جانب، آخر يدشن خورفكان مبارياته الودية ضمن المرحلة الثانية للإعداد للموسم الجديد، بلقاء "الملك"، ثم يواجه شباب الأهلي وكذلك فريق الظفرة. وستكون المباريات الودية في مدينة الشارقة حيث تحضيرات خورفكان، على أن تبدأ المرحلة الثانية 24 الجاري، وتستمر لأسبوعين.

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