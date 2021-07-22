شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة جلال يحفز زملائه بالمنتخب الأوليمبى قبل مباراة الأرجنتين: روح واحدة وهيا بنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة جلال، مدافع منتخب مصر الأوليمبى، أن جميع اللاعبين فى المنتخب يتمتعون بروح واحدة، وأنهم مستعدون لتقديم بطولة جيدة، وذلك بعد التعادل سلبيا مع منتخب الماتادور الأسبانى، فى المباراة الافتتاحية لأولمبياد طوكيو، التى أقيمت صباح اليوم الخميس.



منتخب مصر الأوليمبى

ونشر جلال، صورا للاعبى المنتخب فى مباراة إسبانيا، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "روح واحدة.. هيا بنا".



أسامة جلال

وحقق منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، نتيجة جيدة بطعم الانتصار، بالتعادل السلبى مع منتخب إسبانيا فى الجولة الأولى لأولمبياد طوكيو، ليحصل كل منتخب على نقطة.





قدم الفراعنة أداء رجولى طوال المباراة وكان ند قوى لمنتخب من المنتخبات الأقوى فى أوروبا والذى يضم بين صفوفه 6 لاعبين شاركو فى بطولة أوروبا للكبار، و أيضا بيدرو أفضل لاعب صاعد فى بطولة أوروبا للكبار.

ورغم هذا نجح منتخب مصر فى السيطرة على نجوم إسبانيا، ونجح أحمد حجازى صاحب الخبرة الكبيرة فى إيقاف مفاتيح اللعب ومعه محمود الونش ومحمد الشناوى وأسامة جلال ، وقدم جميع اللاعبين مستوى مميز.

ويصطدم منتخب مصر بنظيره الأرجنتين فى منافسات الجولة الثانية، الأحد 25 يوليو التاسعة والنصف صباحاً، ويختتم المنتخب الأولمبى منافسات المجموعة الثالثة بمواجهة أستراليا، الأربعاء 28 يوليو الواحدة ظهراً.