شكرا لقرائتكم خبر عن السولية يهدد مرمى البنك الأهلي بصاروخية عابرة للقارات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدد عمرو السولية لاعب الأهلي مرمى البنك الأهلي في الدقيقة 21 من عمر المباراة التي تجمعهما على استاد "الأهلي والسلام" والمؤجلة من الأسبوع الـ25 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي لمباراة البنك الأهلي، التي تقام في السابعة من مساء اليوم على ملعب الأهلي we السلام، والمؤجلة من الجولة 25 من مباريات الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي – محمود عبد المنعم كهربا – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – جونيور أجايي.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من مصطفى شوبير ووالتر بواليا وسعد سمير وأليو ديانج ومروان محسن وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود متولي ومحمود وحيد.

و أعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه الأهلي على استاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي :

محمود الزنفلي - محمد فتحي - أحمد ياسر - عاصم صلاح - معروف يوسف - فادي فريد - أمير مدحت - أسامة إبراهيم - موسى ديوارا - أحمد إبراهيم ياسين - محمد حامد عيسى.

البدلاء :

محمد مجدي - محمد كوفي - محمود سيد - أحمد شرويدة - محمد بسيوني - أحمد السعدني - حسام الصانع - كريم بامبو.