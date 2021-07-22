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البنك يكرم الأهلى بممر شرفى احتفالا بالنجمة العاشرة.. صور

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القاهرة - سامية سيد -  حرص فريق البنك الأهلي على إقامة ممر شرفي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني، بعد تتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي والمرة العاشرة في تاريخه، وقبل مواجهة الفريقين التى انتطلقت فى السابعة مساء اليوم.

 

أهدى لاعبو البنك الأهلي أثناء الممر الشرفي نظراءهم فى الأهلى باقات ورد، تقديرًا للإنجاز الكبير الذي حققه الفريق بعد الاحتفاظ بدوري الأبطال والوصول إلى النجمة العاشرة.

 

ويضم تشكيل الأهلى كلا من :حراسة المرمى: علي لطفي،خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – محمد هاني،خط الوسط: حمدي فتحي – محمود عبد المنعم كهربا – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – جونيور أجايي.

يواجه الأهلى نظيره البنك الأهلى على ستاد الاهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وتعد مباراة الليلة هي الظهور الأول للمارد الأحمر في المسابقة المحلية عقب تتويجه بطلا لدوري الابطال الافريقى على حساب كايزر تشيفز الجنوب افريقى بثلاثية دون رد ليحقق اللقب للمرة الثانية على التوالي.

ويحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 15 لقاء وتعادل في 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 47 هدف وتلقت شباكه 17 هدفاً ومازال لديه خمسة مباريات مؤجلة، فيما يحتل البنك الاهلى المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة بعد أن خاض 26 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

ويخوض الاهلى مفتقدا ستة لاعبين هم محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن بسبب تواجدهم مع المنتخب الأولمبى في أوليمبياد طوكيو، بجانب غياب وليد سليمان  وحسين الشحات للإصابة ، وسيعتمد الجنوب افريقى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلى على لاعبين ابتعدوا عن المباريات في الفترة الأخيرة مثل الحارس علي لطفي بدلا من الشناوي ومحمد هاني بدلا من توفيق في مركز الظهير الأيمن والنيجيري جونيور أجايي لتعويض محسن.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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