شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي : الشناوي لم يُختبر وهجوم الصحف الأسبانية على منتخبنا حجة البليد - فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق يحيي نجم الزمالك والكرة المصرية السابق أن محمد الشناوي حارس مرمى منتخبنا الأوليمبي لم يختبر خلال مواجهة أسبانيا سوى في عدد من الدقائق القليلة في نهاية المباراة، وقال طارق يحيي في تصريحات لتليفزيون الخليج 365 مع الزميلين محمد عراقي وأحمد عصام :" هجوم صحف أسبانيا على منتخبنا الوطني وادعاء أنهم لجأوا للخشونة أراه حجة البليد لأن إحدى اصابات لاعبي أسبانيا جاءت عضلية والإصابة الثانية جاءت من تدخل غير مقصود من طاهر محمد طاهر، بدليل أنه بعد العودة للفار لم يتم طرد اللاعب.

وحقق منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب ، نتيجة جيدة بطعم الإنتصار ، بالتعادل السلبي مع منتخب إسبانيا في الجولة الأولي لاوليمبياد طوكيو التي أقيمت صباح اليوم الخميس ، ليحصل كل منتخب على نقطة، بينما يتصدر منتخب أستراليا المجموعة بعد فوزه على الآرجنتين 2 / 0.