شكرا لقرائتكم خبر عن كريم حسن شحاتة: الأهلى "فرّح" مصر وسنحارب على البقاء في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كريم حسن شحاتة المدير الرياضى لفريق البنك الأهلى إنهم سيحتفلون بلاعبي القلعة الحمراء بعد التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في التاريخ على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

أضاف شحاتة في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى :"النادى الأهلى فرّح مصر وتوّج باللقب العاشر وسنحتفل به لأننا كلنا إخوة ونشجع أي فريق يلعب خارج مصر لتهدئة الأجواء الرياضية ونبذ العصب".

تابع المدير الرياصى للبنك الأهلى:" مواجهة الأهلى اليوم في الدورى ستكون صعبة خصوصا أننا نلعب ضد بطل أفريقيا الذى يرغب في عدم التفريط في أي نقطة للحفاظ على لقب الدورى لكن عندننا طموح لأن موقعنا خطر في جدول الدوري وسنحارب على البقاء في الدورى".

ويدخل فريق الأهلى مع دقات السابعة مساء اليوم الخميس اختباراً صعباً، حينما يواجه نظيره البنك الأهلى على ستاد الاهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وتعد مباراة الليلة هي الظهور الأول للمارد الأحمر في المسابقة المحلية عقب تتويجه بطلا لدوري الابطال الافريقى على حساب كايزر تشيفز الجنوب افريقى بثلاثية دون رد ليحقق اللقب للمرة الثانية على التوالي.

ويحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 15 لقاء وتعادل في 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 47 هدف وتلقت شباكه 17 هدفاً ومازال لديه خمسة مباريات مؤجلة، فيما يحتل البنك الاهلى المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة بعد أن خاض 26 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

ويخوض الاهلى مفتقدا ستة لاعبين هم محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن بسبب تواجدهم مع المنتخب الأولمبى في أوليمبياد طوكيو، بجانب غياب وليد سليمان وحسين الشحات للإصابة ، وسيعتمد الجنوب افريقى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلى على لاعبين ابتعدوا عن المباريات في الفترة الأخيرة مثل الحارس علي لطفي بدلا من الشناوي ومحمد هاني بدلا من توفيق في مركز الظهير الأيمن والنيجيري جونيور أجايي لتعويض محسن.