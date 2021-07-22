شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي أمام البنك.. شريف يقود الهجوم وكهربا وهاني أساسيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة البنك الأهلي المقرر لها السابعة من مساء اليوم ،الخميس، بإستاد الأهلي والسلام في بطولة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من :

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي – محمود عبد المنعم كهربا – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – جونيور أجايي.

خط الهجوم: محمد شريف.

وبذلك يعود محمد هاني للمشاركة أساسياً بعد فترة غياب طويلة شارك خلالها أكرم توفيق أساسياً بسبب إصابة هاني.

ويدخل فريق الأهلى مع دقات السابعة مساء اليوم الخميس اختباراً صعباً، حينما يواجه نظيره البنك الأهلى على ستاد الاهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وتعد مباراة الليلة هي الظهور الأول للمارد الأحمر في المسابقة المحلية عقب تتويجه بطلا لدوري الابطال الافريقى على حساب كايزر تشيفز الجنوب افريقى بثلاثية دون رد ليحقق اللقب للمرة الثانية على التوالي.

ويحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 15 لقاء وتعادل في 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 47 هدف وتلقت شباكه 17 هدفاً ومازال لديه خمسة مباريات مؤجلة، فيما يحتل البنك الاهلى المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة بعد أن خاض 26 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

ويخوض الاهلى مفتقدا ستة لاعبين هم محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن بسبب تواجدهم مع المنتخب الأولمبى في أوليمبياد طوكيو، بجانب غياب وليد سليمان وحسين الشحات للإصابة ، وسيعتمد الجنوب افريقى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلى على لاعبين ابتعدوا عن المباريات في الفترة الأخيرة مثل الحارس علي لطفي بدلا من الشناوي ومحمد هاني بدلا من توفيق في مركز الظهير الأيمن والنيجيري جونيور أجايي لتعويض محسن.