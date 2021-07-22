ممر شرفي.. البنك الأهلي يحتفل ببطل إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قدم فريق البنك الأهلي ممراً شرفياً للنادي الأهلي قبل مباراة الفريقين المؤجلة من الجولة 25 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي عاد إلى الدوري المصري من جديد بعد إنهاء مهمته الإفريقية بنجاح وتحقيق الفوز بلقب دوري الأبطال للمرة العاشرة في تاريخه.

لاعبو البنك الأهلي اصطفوا على الجانبين لاستقبال فريق النادي الأهلي وتقديم التهنئة له بعد التتويج بطلاً للقارة السمراء.

ويخوض الأهلي أولى مؤجلاته الأربع في الدوري لمعادلة الزمالك الذي يتصدر مؤقتاً لخوضه 27 مباراة مقابل 23 فقط للأهلي.