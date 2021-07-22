لحظة بلحظة.. البنك الأهلي 0 - 0 الأهلي.. الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة البنك الأهلي ونظيره الأهلي، عند السابعة من مساء اليوم الخميس ضمن مؤجلات الجولة 25 من بطولة الدوري.

ويدخل البنك الأهلي المباراة في المركز 15 بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 51 نقطة.

وجاء تشكيل الأهلي حسبما أعلنه موسيماني كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية.

خط الوسط المهاجم: جونيور أجايى، محمد مجدي أفشة، محمود "كهربا".

المهاجم: محمد شريف.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي :- محمود الزنفلي - محمد فتحي - أحمد ياسر - عاصم صلاح - معروف يوسف - فادي فريد - أمير مدحت - أسامة إبراهيم - موسى ديوارا - أحمد إبراهيم ياسين - محمد حامد عيسى.

وانتظروا تغطية لأبرز أحداث الشوط الأول فور بدايته:

انطلقت المباراة بممرر شرفي نظمه لاعبي البنك الأهلي لتهنأة نظيرهم الأهلي بالتتويج باللقب العاشر من دوري أبطال أفريقيا في تاريخه على حساب نظيره الجنوب أفريقي كايزر تشيفز.

مرت عشرة دقائق أولى وسط سيطرة نسبية من قبل لاعبي الأهلي على الكرة دون أي خطورة فيما شهدت الدقيقة التاسعة البطاقة الصفراء الأولى لصالح مهاجم البنك الأهلي، فادي فريد.

وجاءت الخطورة الفعلية للبنك الأهلي في الدقيقة 14 بفرصة تصدى لها علي لطفي حارس مرمى الأهلي على مرتين لتخرج لركنية تم تنفيذها وأبعدها أيضًا علي لطفي عن مرماه، ليرد الأهلي برأسية خطرة في الدقيقة 16 عن طريق لاعبه محمود كهربا ولكن يتصدى لها الزنفلي.

وكاد يحول أجايي عرضية بدر بانون له في الدقيقة 41 هدفًا للأهلي ولكن رأسيته مرت بجوار القائم الأيسر لحارس البنك الأهلي، محمود الزنفلي.