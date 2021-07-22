لاعب إسبانيا: ما فعله الحكم أمام مصر كان غريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح داني أولمو لاعب المنتخب الإسباني الأولمبي بأن ما فعله حكم مباراة الفريق أمام نظيره المصري كان غريبًا بعدما راجع لقطة الفيديو وقرر إشهار بطاقة صفراء لطاهر محمد طاهر في كرة مشتركة مع داني سيبايوس.

وقال أولمو في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "الحقيقة أن من الغريب بعض الشيء أن يقوم الحكم بالذهاب لمراجهة اللقطة ويشهر بطاقة صفراء، والأكثر أنه شاهد اللاعبة بالفعل، لقد شاهدت صورة اللعبة وشاهدت ماذا حدث في قدم داني".

وتابع :"بالنسبة لنا لم يكن هناك أدنى شك في ان الكرة تستحق الطرد، لكن هذا ما حدث، نحن نختلف مع القرار لكن لا نتفهم كيف حدث ذلك، لا يوجد مبرر، نحن نشعر بضيف شديد لأن داني لاعب في غاية الأهمية كما هو الحال بالنسبة لأوسكار مينجويزا".

وتعادل المنتخب الإسباني مع نظيره المصري بدون أهداف، وتشهد الجولة الثانية مواجهة لاروخا لأستراليا، وفي الجانب الأخر سيكون الفراعنة على موعد مع لقاء قوي مع الأرجنتين.