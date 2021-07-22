تشكيل البنك الأهلي.. فادي فريد يقود الهجوم أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن المدير الفني للبنك الأهلي، خالد جلال، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الأهلي، عند السابعة من مساء اليوم الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

محمود الزنفلي- محمد فتحي- أحمد ياسر- عاصم صلاح- معروف يوسف- فادي فريد- أمير مدحت- أسامة إبراهيم- موسى ديوارا- أحمد إبراهيم ياسين- محمد حامد عيسى.

وجاءت دكة البدلاء:

محمد مجدي- محمد كوفي- محمود سيد- أحمد شرويدة- محمد بسيوني- أحمد السعدني- حسام الصانع- كريم بامبو- محمد مثانن.

ويدخل البنك الأهلي المباراة في المركز 15 بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 51 نقطة.