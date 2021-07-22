اخبار الرياضه

تشكيل البنك الأهلي.. فادي فريد يقود الهجوم أمام الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن المدير الفني للبنك الأهلي، خالد جلال، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الأهلي، عند السابعة من مساء اليوم الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

محمود الزنفلي- محمد فتحي- أحمد ياسر- عاصم صلاح- معروف يوسف- فادي فريد- أمير مدحت- أسامة إبراهيم- موسى ديوارا- أحمد إبراهيم ياسين- محمد حامد عيسى.

وجاءت دكة البدلاء:

محمد مجدي- محمد كوفي- محمود سيد- أحمد شرويدة- محمد بسيوني- أحمد السعدني- حسام الصانع- كريم بامبو- محمد مثانن.

ويدخل البنك الأهلي المباراة في المركز 15 بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 51 نقطة.

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا