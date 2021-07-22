كهربا وأجايي أساسيان.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي أمام البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أعلن المدير الفني الجنوب إفريقي للنادي الأهلي، بيتسو موسيماني، عن تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي المحدد لها السابعة من مساء اليوم الخميس على استاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهد تشكيل الأهلي تواجد علي لطفي في مركز حراسة المرمى بدلًا من محمد الشناوي المتواجد مع المنتخب الأولمبي في الأولمبياد، كما تم الدفع بمحمود كهربا وجونيور أجايي في تشكيل الفريق كأساسيين.

وجاء تشكيل الأهلي للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى : علي لطفي

خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : محمود كهربا - جونيور أجاي - محمد شريف.

ويدخل الأهلي المباراة في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 51 نقطة، فيما يأتي البنك الأهلي في المركز الـ15 برصيد 25 نقطة