مصدر يوضح لمصراوي سبب غياب ناصر ماهر عن مباراة إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق:

أفاد مصدر بأن غياب ناصر ماهر، لاعب المنتخب الأولمبي عن المشاركة أمام إسبانيا، اليوم الخميس، جاء بسبب شعوره باجهاد في الغضلة الضامة.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، فضّل إراحة ناصر في مباراة إسبانيا حتى لا تتفاقم إصابته.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن اللاعب سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الأرجنتين المقبلة بنسبة كبيرة لذلك فضّل شوقي غريب عدم المجازفة ومشاركة اللاعب إلا بعد شفائه من الإصابة تمامًا.

وكان المنتخب الوطني الأولمبي قد استهل مشواره بدور المجموعات في دورة الألعاب الأولمبية الجارية ـ طوكيو 2020 ـ بالتعادل السلبي أمام نظيره الإسباني.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره الأرجنتين يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالأولمبياد.