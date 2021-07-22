صحيفة إسبانية: لم نفز على منتخب مصر الأضعف في المجموعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

انتقدت صحيفة "سبورت" الكتالونية أداء المنتخب الإسباني أمام منتخب مصر في مباراة الفريقين التي أقيمت صباح اليوم الخميس وانتهت بالتعادل السلبي.

وقالت "سبورت" في تقريرها عن المباراة إن منتخب بلادها لم يكن في نزهة أمام الفريق الأضعف في المجموعة -على حد قولها- وأن لويس دي لا فوينتي المدير الفني للمنتخب لم يقدم أداءً مقنعًا أمام مصر رغم امتلاكه أفضل منتخب في البطولة.

وأضافت الصحيفة أن الأمر استغرق 90 دقيقة فقط، حتى يدرك المنتخب الأولمبي أن الطريق إلى الميدالية الذهبية الأولمبية سيكون طريقًا محبطًا.

جدير بالذكر أن المنتخب الأسترالي تصدر المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على الأرجنتين بثنائية نظيفة قبل مواجهته للمنتخب الإسباني في المباراة القادمة.