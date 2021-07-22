مشاهدة مباراة فياريال وليون في بث مباشر اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة فياريال وليون استعداداً للموسم الجديد 2021-22، ضمن مباريات اليوم الخميس 22 يوليو 2021.

تقام مباراة فياريال وليون على ملعب بيناتار آرينا في اقليم مورسيا بمدينة مايوركا الاسبانية، وينطلق اللقاء في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش.

أنهى فياريال الاسباني، الموسم الماضي، محتلًا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني “لاليجا” برصيد 58 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريال بيتيس السادس، بينما توج أتلتيكو مدريد بلقب الدوري، بعدما حصد 86 نقطة متفوقًا بفارق نقطتين على ريال مدريد الثاني.

وعلى الصعيد الأوروبي تُوج فياريال بلقب كأس الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد الانجليزي بركلات الترجيح في لقاء مثير انتهى بالتعادل 2-2 فى االوقت الاصلي.

على الجانب الآخر احتل ليون الفرنسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 76 نقطة، بفارق نقطتين عن موناكو الثالث، بينما توج ليل باللقب بعدما حصد 83 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة على باريس سان جيرمان الثاني.

تاريخ مواجهات فياريال وليون

يعود تاريخ عدد المواجهات المباشرة بين الفريقين الى 3 مباريات فقط، حقق ليون الفرنسي الفوز في مبارتين، بينما فاز فياريال الاسباني مرة واحدة.

ويرجع أول لقاء جع بين فياريال وليون الى عام 2015 عندما تقابلا فى كأس ستاد الامارات وفاز حينها الغواصات الصفراء بنتيجة 2-صفر، وبعد مرور ثلاث سنوات تواجه الفريقين فى دور الـ32 ببطولة الدوري الأوربي، وفاز ليون ذهابا 3-1 وإيابا صفر-1.