شاهد فيديو اهداف مباراة البرازيل والمانيا في اولمبياد طوكيو 2020.. هاتريك قياسي لـ ريتشارليسون

شاهد فيديو اهداف مباراة البرازيل والمانيا لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة اولمبياد طوكيو 2020، ضمن أهم مباريات اليوم الخميس 22-7-2021.

قاد ريتشارليسون المنتخب البرازيلي لتحقيق الفوز على منتخب المانيا بنتيجة (4-2)، في المباراة الافتتاحية لدور المجموعات ببطولة اولمبياد طوكيو 2020، والتي أقيمت على استاد نيسان بمدينة يوكوهاما في اليابان.

وكان لنجم إيفرتون نصيب الأسد في رباعية البرازيل، حيث سجل هاتريك قياسي في الدقائق، (7، 22، و30)، وسجل لاعب باير ليفركوزن “باولينيو سامبايو” الهدف الرابع في الدقيقة (90+5)، وسجل لمنتخب المانيا، ناديم أميري في الدقيقة (57)، وراجنار أتشي (84).

واصبح ريتشارليسون أول لاعب يلعب في الدوري الإنجليزي يسجل هاتريك في الألعاب الأولمبية، كما أصبح أول لاعب في تاريخ منتخب البرازيل يسجل هاتريك في الأولمبياد خلال المباراة الأفتتاحية للمنتخب.

ويتصدر منتخب البرازيل ترتيب المجموعة في الوقت الحالي برصيد 3 نقاط، وذلك بالتساوي مع منتخب كوت دي فوار الذي فاز هو الآخر على المنتخب السعودي بنتيجة (2-1).

وتعد مشاركة منتخب البرازيل في الأولمبياد هي التاسعة، وسيستهدف الحفاظ على الميدالية الذهبية، التي حققها للمرة الأولى في النسخة الماضية (2016)، بقيادة النجم نيمار جونيور.

ولن يتواجد نجم باريس سان جيرمان، نيمار، بالإضافة إلى المدافع ماركينيوس، وأيضًا جناح ريال مدريد فينيسيوس جونيور مع المنتخب البرازيلي في طوكيو، لعدم موافقة أنديتهم على التخلي عن خدماتهم.

ووقع اختيار مدرب المنتخب البرازيلي “أندريه جاردين”، على صاحب الـ 38 عامًا والذي يلعب رفقة ساو باولو “داني ألفيس”، بالإضافة إلى حارس مرمى أتلتيكو باراناينسي “سانتوس”، ومدافع إشبيلية “ديبجو كارلوس” كثلاثي فوق السن.

في المقابل، يشارك منتخب المانيا في الاولمبياد للمرة التاسعة في تاريخه، وضمت قائمته الثلاثي فوق السن، نديم أميري من باير ليفركوزن، وماكسمليان أرنولد من فولفسبورج، اللذان توجا بكأس أوروبا للشباب 2017 مع المانشافات، بالإضافة إلى ماكس كروس من يونيون برلين.

وحصد المنتخب الألماني الميدالية الفضية في مشاركته الأخيرة بأولمبياد ريو دي جانيرو 2016، بعد خسارته أمام المستضيف منتخب البرازيل بركلات الترجيح، في المباراة النهائية، بعد التعادل الإيجابي (1-1).

وانطلقت صافرة بداية مباراة البرازيل والمانيا من الحكم السلفادوري “إيفان بارتون”، في تمام الساعة 11:30 بتوقيت جرينيتش، 13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت السعودية.

وبدأ منتخب البرازيل المباراة بالتشكيلة التالية: سانتوس – دانيل الفيس – نينو – دييجو كارلوس – جوليرمي ارانا – دوجلاس لويز – برونو جيمارايش – كلاودينهو أنتوني – ريتشارليسون – ماثيو كونيا.

فيما جاءت تشكيلة منتخب المانيا كالآتي: فلوريان مولر – دافيد راؤوم – فيليكس أودوخاي – أموس بيبر – بنيامين هنريكس – آرني مايير – أنطون ستاتش – ماكسيمليان أرنولد – ناديم أميري – ماكس كروس – ماركو رتشير.

شاهد فيديو اهداف مباراة البرازيل والمانيا في اولمبياد طوكيو 2020