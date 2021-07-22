ليفربول يقدّم عرضه لضم نجم ميلان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

ذكرت تقارير صحفية أن نادي ​ليفربول​ يرغب بالحصول على خدمات لاعب ​ميلان​، الإيفواري ​فرانك كيسيه​، في الميركاتو الصيفي الحالي.



وأشارت شبكة "سبورت ميدياسيت" الإيطالية، إلى أن نادي ليفربول قدم عرضاً للاعب الإيفواري.

وأضافت: "مسؤولو الريدز أكدوا للاعب أنه بإمكانهم دفع راتباً قدره 8 ملايين يورو في الموسم، وينتظر النادي الإنكليزي رده".

وختمت الشبكة "ينتظر ليفربول قرار اللاعب من أجل الدخول في مفاوضات مع ميلان للتعاقد معه، لكن لا توجد أي مؤشرات على رغبة كيسيه في مغادرة النادي اللومباردي هذا الصيف".