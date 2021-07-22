تقارير: دانيال براين يوقع على عقد مع AEW

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

كشفت تقارير صحفية أن المصارع ​دانيال براين​ وقع على عقد للانضمام إلى اتحاد ​المصارعة​ All Elite Wrestling، كما فعل العديد من نجوم WWE السابقين.



وكان النجم البالغ من العمر 40 عامًا مع اتحاد WWE منذ فترة طويلة، وقد ظهر المخضرم، واسمه الحقيقي براين دانيلسون، آخر مرة مع WWE في 30 نيسان حيث خسر أمام المصارع رومان راينز قبل انتهاء عقده في 4 أيار.

يُذكر أن براين كان قد رحب هو وزوجته بري بيلا، بولادة الطفل الصغير Buddy Dessert في آب الماضي.