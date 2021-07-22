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سيموني بادوين سينضم إلى طاقم تدريب ماكس أليغري

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سيموني بادوين سينضم إلى طاقم تدريب ماكس أليغري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

اعلنت مصادر صحفية ايطالية ان نادي ​يوفنتوس​ الايطالي لكرة القدم أكد أن ​سيموني بادوين​ سينضم إلى طاقم تدريب ماكس أليغري.

كان لاعب خط الوسط السابق دائمًا مفضلًا لدى الجماهير، حتى لو لم يحصل بالضرورة على الكثير من وقت اللعب مع فريق السيدة العجوز.

وأصدر يوفنتوس مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لبادوين وهو يحتضن دانييلي روجاني وباولو ديبالا، وعندما يسأل ديبالا: "هل ستبقى؟" ورد بادوين بـ "نعم"، يتم تنشيط ميم النظارات الشمسية، للإعلان عن موعده بشكل فعال.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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