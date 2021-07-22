ايليفن فوتبول برو يحسم لقب كأس لبنان للسيدات بعد الاحتكام لركلات الترجيح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

حسم فريق ايليفن فوتبول برو لقب ​كأس لبنان للسيدات​ للموسم 2020-2021، بعد حسمه المباراة النهائية بضربات الترجيح بنتيجة 5 - 4 عقب التعادل الايجابي 2 - 2 امام فريق ​اكاديمية بيروت​ في المباراة التي اقيمت على ارض مجمع فؤاد شهاب في جونية.



بدأت المباراة بهجوم من أكاديمية بيروت أملا في افتتاح التسجيل بهدف مبكر وتمكن بعد محاولات عدة خطيرة من التسجيل عبر يارا سرور في الدقيقة 41 التي عادت وعززت النتيجة لفريقها بهدف ثان (50).

وانتظر ​ايلفين فوتبول برو​ حتى الشوط الثاني للتسجيل حيث تمكّنت ​كريستي معلوف​ في الدقيقة 64 من تقليص الفارق بتمريرة من نتالي مطر. واكمل ايلفين فوتبول سيطرته على مجريات اللعب وشكل خطورة على مرمى اكاديمية بيروت في محاولات عديدة.

وبعد ان ظهرت المباراة انها متجهة للحسم لمصلحة اكاديمية بيروت، سجلت مطر هدف التعادل لايلفين في الدقيقة 88 من ركلة حرة لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2 والاتجاه الى ركلات الترجيح لحسم هوية الفائز.