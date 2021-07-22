برشلونة لا يعرف أي شيء عن مفاوضات بايرن ميونيخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

نفت تقارير صحفية الاشاعات حول وجود مفاوضات لنقل لاعب ​برشلونة​ الإسباني ​سيرجي روبيرتو​ إلى ​بايرن ميونيخ​ الألماني في الميركاتو الصيفي.



وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن لا اللاعب ولا برشلونة يعرفان أي شيء عن مفاوضات بايرن ميونيخ، ولا توجد أي مفاوضات بين الناديين لانتقال روبيرتو.

من جهته أكد ممثل اللاعب جوسيب ماريا أوروبيتغ، أن خطط اللاعب هي الاستمرار مع برشلونة حتى نهاية عقده، ولا مانع من التجديد ولكن المفاوضات لم تبدأ بعد مع النادي.

وفي الوقت الحالي يواصل اللاعب تدريباته تحت قيادة الهولندي رونالد كومان، قبل بداية العام الأخير في عقده مع برشلونة، وينتظر المحادثات لتمديد تعاقده.