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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سيبايوس: ما زلت أتمنّى مساعدة رفاقي في الاولمبياد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021
تحدث داني سيبايوس لاعب منتخب اسبانيا الأولمبي وفريق ريال مدريد الذي خرج من الملعب متأثرا بإصابة في كاحل القدم اليسرى بعد احتكاك مع طاهر محمد لاعب الأهلي، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي في افتتاح مباريات منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية 2020 "أولمبياد طوكيو 2020".
وقال داني سيبايوس على صفحته الرسمية الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي (انستغرام):" اشعر بألم نعم، لكن ما زلت أتمنّى ومتحمّس لفعل كل ما بوسعي للعودة ومساعدة زملائي في اولمبياد طوكيو".