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سيبايوس: ما زلت أتمنّى مساعدة رفاقي في الاولمبياد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

تحدث داني ​سيبايوس​​ لاعب منتخب ​​​اسبانيا​​ الأولمبي وفريق الذي خرج من الملعب متأثرا بإصابة في كاحل القدم اليسرى بعد احتكاك مع طاهر محمد لاعب الأهلي، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي في افتتاح مباريات منافسات كرة القدم في ​دورة الألعاب الأولمبية 2020​ "​​أولمبياد ​طوكيو​ 2020​​".

وقال داني سيبايوس على صفحته الرسمية الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي (انستغرام):" اشعر بألم نعم، لكن ما زلت أتمنّى ومتحمّس لفعل كل ما بوسعي للعودة ومساعدة زملائي في ​اولمبياد طوكيو​".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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